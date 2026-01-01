Atelier des Arts Reflet soufflets croisés Auditorium des Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay
Atelier des Arts Reflet soufflets croisés Auditorium des Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay mercredi 28 janvier 2026.
Atelier des Arts Reflet soufflets croisés
Auditorium des Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28 19:00:00
fin : 2026-01-28
Date(s) :
2026-01-28
Venez assister à la présentation des travaux d’élèves des classes d’accordéon diatonique et chromatique et de l’ensemble de tango La Pequena Tipiqua des Ateliers des Arts.
.
Auditorium des Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35 ateliersdesarts@lepuyenvelay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us for a presentation of work by students in the diatonic and chromatic accordion classes and the La Pequena Tipiqua tango ensemble at Ateliers des Arts.
L’événement Atelier des Arts Reflet soufflets croisés Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay