Atelier des chefs Dompierre-les-Ormes

Atelier des chefs
Restaurant le Tandem Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2025-10-19 09:00:00
fin : 2025-10-19 14:00:00
2025-10-19
Venez en famille découvrir l’envers du décor …
Nous vous proposons un atelier cuisine dans un vrai restaurant !
Préparation du déjeuner suivi de sa dégustation. Ouvert à tous
Nombre de places limité .
Restaurant le Tandem Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 30 29 81 contact@villagesolidaires.fr
