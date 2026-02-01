Atelier Des chiffres et des lettres Amilly
Atelier Des chiffres et des lettres Amilly mercredi 25 février 2026.
Atelier Des chiffres et des lettres
56 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 15:00:00
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
Atelier Des chiffres et des lettres
Vous êtes bon en calcul mental ? Vous maîtrisez l’orthographe ? Et surtout, vous êtes compétiteur ? C’est le moment de participer à une partie du célèbre jeu Des chiffres et des lettres , avec Le mot le plus long et Le compte est bon !
A partir de 8 ans, sur réservation. .
56 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Numbers and letters workshop
L’événement Atelier Des chiffres et des lettres Amilly a été mis à jour le 2026-01-23 par OT MONTARGIS