Atelier Des chiffres et des lettres Amilly

Atelier Des chiffres et des lettres

56 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 15:00:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Vous êtes bon en calcul mental ? Vous maîtrisez l’orthographe ? Et surtout, vous êtes compétiteur ? C’est le moment de participer à une partie du célèbre jeu Des chiffres et des lettres , avec Le mot le plus long et Le compte est bon !

A partir de 8 ans, sur réservation. .

English :

Numbers and letters workshop

