Atelier des compagnons de Saint-Jacques Château Peixotto Talence

Atelier des compagnons de Saint-Jacques Samedi 20 septembre, 09h30 Château Peixotto Gironde

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Les Compagnons de Saint-Jacques

Les Compagnons de Saint-Jacques présenteront leur savoir-faire et leurs différents métiers, dont celui de tailleur de pierre.

Le public pourra manipuler les outils et s’initier aux gestes de la taille.

Spécialistes de la restauration du bâti ancien, les Compagnons de Saint-Jacques réalisent des projets de maçonnerie traditionnelle, d’enduits à la chaux, ainsi que de rénovations intérieures et extérieures.

Ils restaurent actuellement plusieurs sites emblématiques :

la flèche Saint-Michel

le Musée des Arts décoratifs et du Design

le Pont de Pierre

Rendez-vous : devant le Pavillon de musique

(entrée à l’angle de l’allée Peixotto et du cours de la Libération)

Château Peixotto Château Peixotto, allée Peixotto, 33400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.talence.fr/

© Les compagnons de Saint-Jacques