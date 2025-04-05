Atelier Des couleurs et des formes Stage de Street Art La Coursive (ancienne école de musique) Trouville-sur-Mer

Atelier Des couleurs et des formes Stage de Street Art

La Coursive (ancienne école de musique) 2 Rue Jean Bart Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:00:00

fin : 2026-04-22 12:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Lors de ce stage de Street Art, explorez les couleurs, les formes et les textures, et laissez libre cours à votre imagination dans une ambiance conviviale et inspirante. Un atelier pour tous ceux qui souhaitent expérimenter, s’amuser et créer leurs propres œuvres uniques.

Plongez dans l’univers créatif de Josépha Poulain, artiste polyvalente formée aux arts plastiques à Paris 1 et en Histoire de l’Art à l’École du Louvre. Spécialiste à la fois des techniques classiques comme la peinture à l’huile et des techniques modernes telles que le spray aérosol, elle vous accompagne pour révéler votre talent, que vous soyez débutant ou déjà passionné d’art.

Lors de ce stage de Street Art, explorez les couleurs, les formes et les textures, et laissez libre cours à votre imagination dans une ambiance conviviale et inspirante. Un atelier pour tous ceux qui souhaitent expérimenter, s’amuser et créer leurs propres œuvres uniques.

Tarifs

Les prix sont variables en fonction de l’activité. Entre 20 € et 90 € en supplément de l’adhésion annuelle de 20 €.

La coursive, 2 rue Jean Bart (ancienne école de musique).

Infos & inscriptions 06 22 64 38 53 .

La Coursive (ancienne école de musique) 2 Rue Jean Bart Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 6 22 64 38 53

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English : Atelier Des couleurs et des formes Stage de Street Art

During this Street Art workshop, explore colours, shapes and textures, and let your imagination run free in a friendly and inspiring atmosphere. A workshop for anyone who wants to experiment, have fun and create their own unique works.

L’événement Atelier Des couleurs et des formes Stage de Street Art Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Trouville