ATELIER DES CURIEUX COLLAGES Le Bousquet-d’Orb
ATELIER DES CURIEUX COLLAGES Le Bousquet-d’Orb mercredi 8 avril 2026.
ATELIER DES CURIEUX COLLAGES
Place Pierre Masse Le Bousquet-d’Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Myriam, ancienne professeur d’art plastiques, viendra nous transmettre sa passion et sa technique du collage !
Gratuit. Inscription obligatoire au 04 67 23 80 72 ou mediatheque@lebousquetdorb.fr. A partir de 8 ans.
RDV à 14h à la médiathèque du Bousquet d’Orb.
Myriam, ancienne professeur d’art plastiques, viendra nous transmettre sa passion et sa technique du collage !
Gratuit. Inscription obligatoire au 04 67 23 80 72 ou mediatheque@lebousquetdorb.fr. A partir de 8 ans.
RDV à 14h à la médiathèque du Bousquet d’Orb. .
Place Pierre Masse Le Bousquet-d’Orb 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 80 72 mediatheque@lebousquetdorb.fr
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English :
Myriam, a former art teacher, will share her passion and technique for collage with us!
Free admission. Registration required on 04 67 23 80 72 or mediatheque@lebousquetdorb.fr. Ages 8 and up.
Meet at 2pm at the Bousquet d’Orb media library.
L’événement ATELIER DES CURIEUX COLLAGES Le Bousquet-d’Orb a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB