ATELIER DES CURIEUX COLLAGES

Place Pierre Masse Le Bousquet-d’Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Myriam, ancienne professeur d’art plastiques, viendra nous transmettre sa passion et sa technique du collage !

Gratuit. Inscription obligatoire au 04 67 23 80 72 ou mediatheque@lebousquetdorb.fr. A partir de 8 ans.

RDV à 14h à la médiathèque du Bousquet d’Orb.

Myriam, ancienne professeur d’art plastiques, viendra nous transmettre sa passion et sa technique du collage !

Gratuit. Inscription obligatoire au 04 67 23 80 72 ou mediatheque@lebousquetdorb.fr. A partir de 8 ans.

RDV à 14h à la médiathèque du Bousquet d’Orb. .

Place Pierre Masse Le Bousquet-d’Orb 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 80 72 mediatheque@lebousquetdorb.fr

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English :

Myriam, a former art teacher, will share her passion and technique for collage with us!

Free admission. Registration required on 04 67 23 80 72 or mediatheque@lebousquetdorb.fr. Ages 8 and up.

Meet at 2pm at the Bousquet d’Orb media library.

L’événement ATELIER DES CURIEUX COLLAGES Le Bousquet-d’Orb a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB