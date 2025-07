Atelier des empreintes Montsoreau

Atelier des empreintes Montsoreau samedi 20 septembre 2025.

Atelier des empreintes

4 ruelle de la Motte Montsoreau Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Venez découvrir cette galerie d’art contemporain ainsi que son jardin classé remarquable.

L’atelier entend agir en faveur de l’écologie et de la préservation du patrimoine visuel et sonore de nos territoires.

Exposition Atmos/Terra de Madlen Herrström.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 15h à 18h. .

4 ruelle de la Motte Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

English :

Come and discover this contemporary art gallery and its remarkable garden.

German :

Entdecken Sie diese Galerie für zeitgenössische Kunst sowie den als bemerkenswert eingestuften Garten.

Italiano :

Venite a scoprire questa galleria d’arte contemporanea e il suo straordinario giardino protetto.

Espanol :

Venga a descubrir esta galería de arte contemporáneo y su excepcional jardín protegido.

