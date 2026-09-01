Informations pratiques

Fillé

Atelier Des engrenages à la roue comprendre le moulin

Rue du Canal Fillé Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 15:00:00

fin : 2026-09-09 16:30:00

Date(s) :

2026-09-09 2026-10-21

Après une visite du moulin Cyprien, les participants découvrent et expérimentent la transmission du mouvement au moyen d’engrenages et fabriquent leur propre roue à aubes.

L’occasion de parler des différents types de moulins mais aussi plus largement des sources d’énergie renouvelable.

6€ par participant / 6 ans et + / durée 1h30 à 2h .

Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10 ile.moulinsart@valleedelasarthe.fr

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English :

After a tour of the Cyprien mill, participants discover and experiment with the transmission of motion by means of gears, and build their own waterwheel.

L’événement Atelier Des engrenages à la roue comprendre le moulin Fillé a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Vallée de la Sarthe