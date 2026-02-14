Atelier des gestionnaires, UDOGEC 35, Rennes

Atelier des gestionnaires Mardi 17 mars, 09h00 UDOGEC 35 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-17T09:00:00+01:00 – 2026-03-17T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-17T09:00:00+01:00 – 2026-03-17T16:30:00+01:00

Nous proposons une journée de travail pour les gestionnaires (comptables, secrétaires-comptables, attachés de gestion, économes, administratifs…), les chefs d’établissements et les bénévoles OGEC, pour les accompagner dans leurs démarches du quotidien :

finance

gestion

comptabilité

RH

informatique

immobilier

communication

UDOGEC 35 51 rue de Brest 3500 rennes Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.udogec35.org/evenement/ateliers-des-gestionnaires-mars-2026/ »}]

1er degré OGEC UDOGEC

JustineAUDO