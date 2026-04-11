Atelier des histoires et mini-fleurs en papier Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson

Pont-à-Mousson

Atelier des histoires et mini-fleurs en papier

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 10:30:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Le FabLab s’invite à l’Atelier des histoires, pour permettre aux enfants de créer de belles fleurs en papier découpé, qu’ils pourront ensuite décorer.

Gratuit, sur inscription au 03 83 84 09 09

Atelier de 3 à 6 ansEnfants

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Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09 mediatheque@ccbpam.fr

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English :

The FabLab invites itself to the Atelier des histoires, where children can create beautiful cut-paper flowers, which they can then decorate.

Free, with registration on 03 83 84 09 09

Ages 3 to 6

L’événement Atelier des histoires et mini-fleurs en papier Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-04-07 par OT PONT A MOUSSON