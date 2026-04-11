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Atelier des histoires et mini-fleurs en papier Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson

Atelier des histoires et mini-fleurs en papier Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson samedi 11 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Yvon Tondon

Adresse : 4 rue de l'Institut Joseph Magot

Ville : 54700 Pont-à-Mousson

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : samedi 11 avril 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Pont-à-Mousson

Atelier des histoires et mini-fleurs en papier

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-11 10:30:00
fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :
2026-04-11

Le FabLab s’invite à l’Atelier des histoires, pour permettre aux enfants de créer de belles fleurs en papier découpé, qu’ils pourront ensuite décorer.

Gratuit, sur inscription au 03 83 84 09 09
Atelier de 3 à 6 ansEnfants
0  .

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09  mediatheque@ccbpam.fr

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English :

The FabLab invites itself to the Atelier des histoires, where children can create beautiful cut-paper flowers, which they can then decorate.

Free, with registration on 03 83 84 09 09
Ages 3 to 6

L’événement Atelier des histoires et mini-fleurs en papier Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-04-07 par OT PONT A MOUSSON

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