atelier « des insectes en jeux » Samedi 20 septembre, 10h30, 14h00 Musée des papillons Aisne

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Toute la journée des ateliers ludiques avec notre médiatrice Ombeline autour de l’univers des insectes pour apprendre en s’amusant, tester ses connaissances et faire marcher sa mémoire !

Musée des papillons 14 Rue de la Sellerie, 02100 Saint-Quentin, France Saint-Quentin 02100 Quartier Remicourt Aisne Hauts-de-France 33323069393 https://www.saint-quentin.fr/108-musee-papillons.htm Ces collections centenaires de la fin du XIXe siècle offrent une perspective sur la diversité des insectes et notamment leurs représentants spectaculaires des zones tropicales. Lépidoptères et Coléoptères dominent (collections mondiales), les autres ordres sont minoritaires.

Journées européennes du patrimoine 2025

ville de Saint-Quentin