Atelier Des Legos au Château Montée Du Puech Salon-de-Provence

Atelier Des Legos au Château

Mercredi 25 février 2026 de 13h30 à 15h30 et de 15h30 à 17h30.

Mercredi 15 avril 2026 de 13h30 à 15h30 et de 15h30 à 17h30. Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Plongez dans l’univers des LEGO® au château de l’Empéri !

Un atelier ludique et créatif à partager en famille, accessible dès 6 ans.

Deux sessions sont proposées à 13h30 et 15h30.



Enfants et adultes doivent être munis d’un billet pour participer

Et si vous construisiez… le château de l’Empéri ? Après une visite de la forteresse, retrouvez l’équipe du Ludi Briques pour un atelier inédit le château en Lego® !



Venez vivre un moment original et créatif au cœur du château de l’Empéri grâce à un atelier LEGO® spécialement conçu pour les enfants à partir de 6 ans… et les adultes !



Dans un cadre historique exceptionnel, petits et grands sont invités à laisser libre cours à leur imagination en construisant, assemblant et inventant autour des célèbres briques LEGO®. Un atelier ludique qui favorise la créativité, la réflexion et le partage en famille.



Atelier accessible dès 6 ans

Deux créneaux horaires au choix 13h30 et 15h30

Chaque participant, enfant comme adulte, doit être en possession d’un billet

Une activité idéale pour allier jeu, découverte et patrimoine, et vivre une expérience originale au château de l’Empéri .

Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Immerse yourself in the world of LEGO® at Château de l’Empéri!

A fun and creative workshop to share with the whole family, for ages 6 and up.

Two sessions at 1:30pm and 3:30pm.



Children and adults must have a ticket to participate

