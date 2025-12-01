Atelier des lutins Rue Jules Védrines Pleurtuit

Atelier des lutins

Rue Jules Védrines Espace Delta Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 13:30:00

fin : 2025-12-13 17:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Ce rendez-vous incontournable des animations de Noël à Pleurtuit propose des animations avec des ateliers variés

Décoration pomme de pin Customise ton sac de Noël Création porte-clé bonhomme de neige Création petit sapin décoratif Création bougie de Noël Création boule de cerf Création sachet chocolat chaud Atelier cuisine gâteaux de Noël avec Cyrille, chef de la restauration scolaire.

Ludik ludothèque proposera ses grands jeux ainsi que des animations pour les moins de 3 ans.

Inscriptions sur place.

Un goûter sera offert aux enfants dans l’après-midi. .

Rue Jules Védrines Espace Delta Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 12 20

L'événement Atelier des lutins Pleurtuit a été mis à jour le 2025-11-24