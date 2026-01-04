Atelier. Des magnets en fleur Médiathèque – Le Grand Logis Bruz 20 – 27 mars Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur réservation

C’est le printemps, envie d’embellir votre frigo ou tout autre support métallique ? Après un moment sur l’ordinateur pour sélectionner votre image, passez à l’étape de création de votre magnet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-20T17:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-27T18:00:00.000+01:00

1

0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/atelier/des-magnets-en-fleur

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



