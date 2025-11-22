Atelier des Maux de l’Hiver Route de la Plaine Allassac
L’atelier des Maux de l’hiver animé par Emmanuel Dufraisse et Elsa Carola.
Automassage et huiles essentielles: toux, rhume, nez bouché, prévention, état grippal.
Résa au 06 10 76 26 66
Tarif: 25€
A l’épicerie du Saillant .
Route de la Plaine Epicerie du Saillant Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 76 26 66
