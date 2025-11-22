Atelier des Maux de l’Hiver Route de la Plaine Allassac

Atelier des Maux de l’Hiver

Route de la Plaine Epicerie du Saillant Allassac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

L’atelier des Maux de l’hiver animé par Emmanuel Dufraisse et Elsa Carola.

Automassage et huiles essentielles: toux, rhume, nez bouché, prévention, état grippal.

Résa au 06 10 76 26 66

Tarif: 25€

A l’épicerie du Saillant .

Route de la Plaine Epicerie du Saillant Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 76 26 66

English : Atelier des Maux de l’Hiver

German : Atelier des Maux de l’Hiver

Italiano :

Espanol : Atelier des Maux de l’Hiver

L’événement Atelier des Maux de l’Hiver Allassac a été mis à jour le 2025-11-17 par Brive Tourisme