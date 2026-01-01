Atelier des parents Jalousies et rivalités entre frères et soeurs Mâlain

Atelier des parents Jalousies et rivalités entre frères et soeurs

Rivalité, jalousie et conflits entre frères et sœurs un mal nécessaire ?

Dans de nombreuses familles, les disputes entre enfants créent stress et frustration. Et si nous vous disions qu’il est possible de transformer ces tensions en opportunités de croissance pour chacun ?

Rejoignez notre atelier parents en 4 séances pour

· Mieux comprendre les sources de jalousie et de rivalité chez vos enfants

· Apprendre des techniques de communication bienveillante pour gérer les conflits familiaux

· Découvrir des clés concrètes et ludiques pour apaiser l’atmosphère et favoriser des relations harmonieuses

Quand ?

Les samedis 24 et 31 janvier, 28 février et 07 mars 2026, de 9h30 à 12h30

Où ?Accueil de loisirs de Mâlain (à côté école et mairie)

Tarif

40€ pour les 4 séances

Plongez dans une expérience interactive qui vous donnera des outils pratiques pour accompagner vos enfants dans leurs relations fraternelles. .

Plus d’infos et inscriptions www.afr-sombernon.fr

Contact 06 21 50 30 79 contact@afr-sombernon.fr

Et pourquoi pas un cadeau plein de douceur pour Noël ? .

Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 50 30 79 contact@afr-sombernon.fr

