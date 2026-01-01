Atelier des parents Jalousies et rivalités entre frères et soeurs Mâlain
Atelier des parents Jalousies et rivalités entre frères et soeurs Mâlain samedi 24 janvier 2026.
Mâlain Côte-d’Or
Début : 2026-01-24 09:30:00
fin : 2026-02-28 12:30:00
2026-01-24 2026-01-31 2026-02-28 2026-03-07
Rivalité, jalousie et conflits entre frères et sœurs un mal nécessaire ?
Dans de nombreuses familles, les disputes entre enfants créent stress et frustration. Et si nous vous disions qu’il est possible de transformer ces tensions en opportunités de croissance pour chacun ?
Rejoignez notre atelier parents en 4 séances pour
· Mieux comprendre les sources de jalousie et de rivalité chez vos enfants
· Apprendre des techniques de communication bienveillante pour gérer les conflits familiaux
· Découvrir des clés concrètes et ludiques pour apaiser l’atmosphère et favoriser des relations harmonieuses
Quand ?
Les samedis 24 et 31 janvier, 28 février et 07 mars 2026, de 9h30 à 12h30
Où ?Accueil de loisirs de Mâlain (à côté école et mairie)
Tarif
40€ pour les 4 séances
Plongez dans une expérience interactive qui vous donnera des outils pratiques pour accompagner vos enfants dans leurs relations fraternelles. .
Plus d’infos et inscriptions www.afr-sombernon.fr
Contact 06 21 50 30 79 contact@afr-sombernon.fr
Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 50 30 79 contact@afr-sombernon.fr
