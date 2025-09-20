Atelier des parents Les mots qui font grandir rue Maurice Béné Mâlain

NOUVEL ATELIER DES PARENTS

Les mots qui font grandir

Vous êtes parents d’un enfant de moins de 6 ans

Venez découvrir comment les mots peuvent devenir vos meilleurs alliés pour

mieux communiquer avec votre enfant

l’aider à exprimer ses émotions

renforcer sa confiance en lui

poser un cadre rassurant

4 matinées conviviales, animées par Patricia Guyenot, pour échanger, partager et repartir avec des outils concrets pour la vie de tous les jours.

Samedis 20 et 27 septembre + 11 et 18 octobre 2025

9h30 à 12h30

Mâlain (accueil périscolaire, à côté de l’école et de la mairie)

Tarif spécial 40 € pour les 4 séances

Infos & inscriptions

06 21 50 30 79

contact@afr-sombernon.fr

– une seule session est programmée en 2024 .

