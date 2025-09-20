Atelier des parents Les mots qui font grandir rue Maurice Béné Mâlain
NOUVEL ATELIER DES PARENTS
Les mots qui font grandir
Vous êtes parents d’un enfant de moins de 6 ans
Venez découvrir comment les mots peuvent devenir vos meilleurs alliés pour
mieux communiquer avec votre enfant
l’aider à exprimer ses émotions
renforcer sa confiance en lui
poser un cadre rassurant
4 matinées conviviales, animées par Patricia Guyenot, pour échanger, partager et repartir avec des outils concrets pour la vie de tous les jours.
Samedis 20 et 27 septembre + 11 et 18 octobre 2025
9h30 à 12h30
Mâlain (accueil périscolaire, à côté de l’école et de la mairie)
Tarif spécial 40 € pour les 4 séances
Infos & inscriptions
06 21 50 30 79
contact@afr-sombernon.fr
ATTENTION
– une seule session est programmée en 2024 .
rue Maurice Béné Accueil périscolaire de Mâlain Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 50 30 79 contact@afr-sombernon.fr
