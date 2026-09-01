Atelier « des petits diables » – spécial 4 à 7 ans Le Quasar – Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin
mercredi 30 septembre 2026 · Le Quasar - Esplanade de la Laïcité · Cherbourg-en-Cotentin
Informations pratiques
Cherbourg-en-Cotentin
Atelier « des petits diables » – spécial 4 à 7 ans
Le Quasar – Esplanade de la Laïcité Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 15:00:00
fin : 2026-09-30 16:00:00
Date(s) :
2026-09-30
Après une courte exploration de l’exposition « L’Ange de la Révolte. Satan dans les arts au XIXe siècle »accompagnée de la médiatrice culturelle, les enfants observent les détails des œuvres.
Ils passent ensuite en atelier pour réaliser leur propre production inspirée de leurs découvertes.
Sur réservation .
Le Quasar – Esplanade de la Laïcité Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33 musees@cherbourg.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier « des petits diables » – spécial 4 à 7 ans
L’événement Atelier « des petits diables » – spécial 4 à 7 ans Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cotentin
À voir aussi à Cherbourg-en-Cotentin (Manche)
- À LA BRÈCHE, EN SEPTEMBRE, FAIS CE QU’IL TE PLAIT ! La Brèche Cherbourg-en-Cotentin 17 septembre 2026
- Levez les yeux ! A la découverte du théâtre à l’italienne, Théâtre à l’italienne, Cherbourg-en-Cotentin 18 septembre 2026
- Levez les yeux ! Découverte du SHD de Cherbourg et atelier sur la construction navale, Service Historique de la Défense – Cherbourg, Cherbourg-en-Cotentin 18 septembre 2026
- Levez les yeux ! Découverte du SHD de Cherbourg et atelier sur la construction de la rade de Cherbourg, Service Historique de la Défense – Cherbourg, Cherbourg-en-Cotentin 18 septembre 2026
- Levez les yeux ! Visite guidée « la construction navale à l’époque de Guillaume le Conquérant », Abbaye Notre Dame du Voeu, Cherbourg-en-Cotentin 18 septembre 2026