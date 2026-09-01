Atelier « des petits diables » – spécial 4 à 7 ans Le Quasar – Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin

mercredi 30 septembre 2026 · Le Quasar - Esplanade de la Laïcité · Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Cherbourg-en-Cotentin

Atelier « des petits diables » – spécial 4 à 7 ans

Le Quasar – Esplanade de la Laïcité Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 15:00:00

fin : 2026-09-30 16:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Après une courte exploration de l’exposition « L’Ange de la Révolte. Satan dans les arts au XIXe siècle »accompagnée de la médiatrice culturelle, les enfants observent les détails des œuvres.

Ils passent ensuite en atelier pour réaliser leur propre production inspirée de leurs découvertes.

Sur réservation .

Le Quasar – Esplanade de la Laïcité Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33 musees@cherbourg.fr

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English : Atelier « des petits diables » – spécial 4 à 7 ans

L’événement Atelier « des petits diables » – spécial 4 à 7 ans Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cotentin