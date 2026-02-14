Atelier des plantes médicinales et tisanes, Echoppe Seniors Buchou, Bordeaux

Atelier des plantes médicinales et tisanes Mercredi 25 février, 14h30 Echoppe Seniors Buchou Gironde

gratuit sur inscription

Début : 2026-02-25T14:30:00+01:00 – 2026-02-25T15:30:00+01:00

Fin : 2026-02-25T14:30:00+01:00 – 2026-02-25T15:30:00+01:00

Echoppe Seniors Buchou 25 rue Buchou Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine

Avec les bibliothécaires du Patrimoine plantes seniors