Atelier des plantes médicinales et tisanes, Echoppe Seniors Buchou, Bordeaux mercredi 25 février 2026.

gratuit sur inscription

Echoppe Seniors Buchou 25 rue Buchou Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0607167842 »}, {« type »: « email », « value »: « seniors@mairie-bordeaux.fr »}]
Avec les bibliothécaires du Patrimoine plantes seniors