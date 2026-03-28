Atelier des P’tits artistes de 2 à 3 ans Atelier Fantaisie Retz’Créative Villeneuve-en-Retz
mercredi 9 septembre 2026 · Atelier Fantaisie Retz'Créative · Villeneuve-en-Retz
Informations pratiques
Villeneuve-en-Retz
Atelier des P’tits artistes de 2 à 3 ans
Atelier Fantaisie Retz’Créative 2 rue du Petit Chemin Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 10:00:00
fin : 2026-09-09 10:45:00
Date(s) :
2026-09-09
Tout au long de l’année, dans son atelier situé dans le bourg de Bourgneuf-en-Retz, Claire vous propose différents ateliers créatifs qui vous permettront de créer des objets ou des toiles à votre goût !
Venez libérer l’artiste qui est en vous !
Claire met à votre disposition différents support
Pour ce nouveau rendez-vous proposez par Claire, les tout-petits de 2 à 3 ans auront le plaisir de découvrir la matière, les couleurs, de quoi stimuler et éveiller nos bambins
Informations pratiques
durée de l’atelier 45 min
proposé aux enfants de 2 à 3 ans
10€ par enfant, gratuit pour l’adulte accompagnant
capacité 3 duos
matériel compris
chacun repart avec sa création
ateliers accessibles aux personnes à mobilité réduite
plus d’informations par téléphone auprès de Claire
uniquement sur réservation
venez profiter d’un moment créatif original
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Villeneuve-en-Retz .
Atelier Fantaisie Retz’Créative 2 rue du Petit Chemin Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 45 44 75 86 claire@fantaisieretzcreative.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Throughout the year, in her workshop in the village of Bourgneuf-en-Retz, Claire offers a range of creative workshops to help you create objects or canvases to your taste!
Come and unleash your inner artist!
Claire offers you a range of materials
L’événement Atelier des P’tits artistes de 2 à 3 ans Villeneuve-en-Retz a été mis à jour le 2026-07-10 par I_OT Pornic
À voir aussi à Villeneuve-en-Retz (Loire-Atlantique)
- La tête dans les étoiles Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz 16 juillet 2026
- Championnat solo sidecar quad Villeneuve-en-Retz 19 juillet 2026
- Les oiseaux des marais Villeneuve-en-Retz 7 août 2026
- Atelier de fabrication du beurre à la ferme des Poulettes Les Ruelles Villeneuve-en-Retz 7 août 2026
- Flow création dès 12 ans Atelier Fantaisie Retz’Créative Villeneuve-en-Retz 7 août 2026