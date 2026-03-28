Atelier des P’tits artistes de 2 à 3 ans Atelier Fantaisie Retz’Créative Villeneuve-en-Retz

Informations pratiques

Villeneuve-en-Retz

Atelier des P’tits artistes de 2 à 3 ans

Atelier Fantaisie Retz’Créative 2 rue du Petit Chemin Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 10:00:00

fin : 2026-09-09 10:45:00

Date(s) :

2026-09-09

Tout au long de l’année, dans son atelier situé dans le bourg de Bourgneuf-en-Retz, Claire vous propose différents ateliers créatifs qui vous permettront de créer des objets ou des toiles à votre goût !

Venez libérer l’artiste qui est en vous !

Claire met à votre disposition différents support

Pour ce nouveau rendez-vous proposez par Claire, les tout-petits de 2 à 3 ans auront le plaisir de découvrir la matière, les couleurs, de quoi stimuler et éveiller nos bambins

Informations pratiques

durée de l’atelier 45 min

proposé aux enfants de 2 à 3 ans

10€ par enfant, gratuit pour l’adulte accompagnant

capacité 3 duos

matériel compris

chacun repart avec sa création

ateliers accessibles aux personnes à mobilité réduite

plus d’informations par téléphone auprès de Claire

uniquement sur réservation

venez profiter d’un moment créatif original

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Villeneuve-en-Retz .

Atelier Fantaisie Retz’Créative 2 rue du Petit Chemin Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 45 44 75 86 claire@fantaisieretzcreative.com

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English :

Throughout the year, in her workshop in the village of Bourgneuf-en-Retz, Claire offers a range of creative workshops to help you create objects or canvases to your taste!

Come and unleash your inner artist!

Claire offers you a range of materials

L’événement Atelier des P’tits artistes de 2 à 3 ans Villeneuve-en-Retz a été mis à jour le 2026-07-10 par I_OT Pornic