UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Villeneuve-en-Retz

Atelier des P’tits artistes de 2 à 3 ans Atelier Fantaisie Retz’Créative Villeneuve-en-Retz

mercredi 9 septembre 2026 · Atelier Fantaisie Retz'Créative · Villeneuve-en-Retz

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Atelier Fantaisie Retz'Créative
Adresse
2 rue du Petit Chemin
Ville
44580 Villeneuve-en-Retz
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Villeneuve-en-Retz

Atelier des P’tits artistes de 2 à 3 ans

Atelier Fantaisie Retz’Créative 2 rue du Petit Chemin Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 10:00:00
fin : 2026-09-09 10:45:00

Date(s) :
2026-09-09

Tout au long de l’année, dans son atelier situé dans le bourg de Bourgneuf-en-Retz, Claire vous propose différents ateliers créatifs qui vous permettront de créer des objets ou des toiles à votre goût !

Venez libérer l’artiste qui est en vous !

Claire met à votre disposition différents support
 Pour ce nouveau rendez-vous proposez par Claire, les tout-petits de 2 à 3 ans auront le plaisir de découvrir la matière, les couleurs, de quoi stimuler et éveiller nos bambins 

Informations pratiques

durée de l’atelier 45 min
proposé aux enfants de 2 à 3 ans
10€ par enfant, gratuit pour l’adulte accompagnant
capacité 3 duos
matériel compris
chacun repart avec sa création
ateliers accessibles aux personnes à mobilité réduite
plus d’informations par téléphone auprès de Claire
uniquement sur réservation
venez profiter d’un moment créatif original

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Villeneuve-en-Retz   .

Atelier Fantaisie Retz’Créative 2 rue du Petit Chemin Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 45 44 75 86  claire@fantaisieretzcreative.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Throughout the year, in her workshop in the village of Bourgneuf-en-Retz, Claire offers a range of creative workshops to help you create objects or canvases to your taste!

Come and unleash your inner artist!

Claire offers you a range of materials

L’événement Atelier des P’tits artistes de 2 à 3 ans Villeneuve-en-Retz a été mis à jour le 2026-07-10 par I_OT Pornic

À voir aussi à Villeneuve-en-Retz (Loire-Atlantique)