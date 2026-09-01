Atelier des P’tits Chefs – Spécial cookies PlanB Living Chamonix Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Atelier des P’tits Chefs – Spécial cookies

PlanB Living Chamonix 196 Avenue de Courmayeur Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 14:00:00

fin : 2026-09-27 16:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Enfile ta toque et passe derrière les fourneaux ! Le dimanche 27 septembre, PlanB Chamonix invite les enfants de 5 à 12 ans à participer à un atelier gourmand animé par Chelle Lucie et Nelly.

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PlanB Living Chamonix 196 Avenue de Courmayeur Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 30 01 60 contact@planb-chamonix.com

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English :

Put on your chef’s hat and get behind the stove! On Sunday, September 27, PlanB Chamonix invites children ages 5 to 12 to participate in a culinary workshop led by Chelle Lucie and Nelly.

L’événement Atelier des P’tits Chefs – Spécial cookies Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc