Atelier des p’tits curieux « Immersion à la ferme Une palette de couleur pour les lapins et cochons d’Inde!! » Ferme Pédagogique l’Empreinte Saint-Germain-de-la-Rivière vendredi 11 juillet 2025.

Ferme Pédagogique l’Empreinte 5 route de la Dordogne Saint-Germain-de-la-Rivière Gironde

Début : 2025-07-11 10:00:00

fin : 2025-07-11 12:00:00

2025-07-11 2025-08-05

Partons à la rencontre de nos animaux (ânes, chèvres, poules, poneys..) en récoltant plantes et fleurs sauvages.

Puis entouré des lapins et cochons d’Inde qui se régaleront de nos récoltes, nous allons extraire les couleurs des végétaux et peindre nos émotions. .

