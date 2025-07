Atelier des p’tits curieux « Traces et Empreintes » Office de Tourisme du Fronsadais Saint-Germain-de-la-Rivière

Début : 2025-08-09 10:00:00

fin : 2025-08-09 12:00:00

2025-08-09

Atelier des p’tits curieux « Traces et empreintes »

Les enfants partirons à la recherche des traces et empreintes que les animaux peuvent laisser derrière eux. Cette balade sera l’occasion d’observer ce qui nous entoure et de tenter d’identifier à qui appartient les différentes traces que nous trouvons. A l’issue de la balade, les enfants pourront réaliser une empreint en argile. .

Office de Tourisme du Fronsadais 1 Avenue Charles de Gaulle Saint-Germain-de-la-Rivière 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 84 86 86 contact@tourisme-fronsadais.com

