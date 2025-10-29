Atelier des savoir-faire Atelier Graines d’artisans Attrape rêves L’ Atelier des savoir-faire Ravilloles
Atelier des savoir-faire Atelier Graines d’artisans Attrape rêves L’ Atelier des savoir-faire Ravilloles mercredi 29 octobre 2025.
Atelier des savoir-faire Atelier Graines d’artisans Attrape rêves
L’ Atelier des savoir-faire 1 Grand’Rue Ravilloles Jura
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29 14:00:00
fin : 2025-10-29 15:30:00
Date(s) :
2025-10-29
Atelier Graines d’artisans · Les artisans de l’Atelier des Savoir-faire invitent vos enfants à découvrir leurs métiers à travers des ateliers manuels, où chacun repart avec sa propre réalisation.
Fabrication d’un attrape-rêve avec Violette Derboux
Mercredi 29 octobre à l’Atelier des savoir-faire de Ravilloles, sur plusieurs créneaux adaptés à chaque âge.
Atelier manuel pour les enfants de 4 à 6 ans fabrication d’un attrape-rêve
De 16h00 à 17h00.
Atelier manuel pour les enfants de 7 à 12 ans fabrication d’un attrape-rêve
De 14h00 à 15h30
Réservation 03 84 42 65 06 / contact.asf@hautjurasaintclaude.fr
Tarif 10€ par atelier .
L’ Atelier des savoir-faire 1 Grand’Rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr
English : Atelier des savoir-faire Atelier Graines d’artisans Attrape rêves
German : Atelier des savoir-faire Atelier Graines d’artisans Attrape rêves
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier des savoir-faire Atelier Graines d’artisans Attrape rêves Ravilloles a été mis à jour le 2025-09-16 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE