Atelier des savoir-faire Atelier Graines d’artisans Attrape rêves L’ Atelier des savoir-faire Ravilloles

Atelier des savoir-faire Atelier Graines d’artisans Attrape rêves L’ Atelier des savoir-faire Ravilloles mercredi 29 octobre 2025.

Atelier des savoir-faire Atelier Graines d’artisans Attrape rêves

L’ Atelier des savoir-faire 1 Grand’Rue Ravilloles Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 14:00:00

fin : 2025-10-29 15:30:00

Date(s) :

2025-10-29

Atelier Graines d’artisans · Les artisans de l’Atelier des Savoir-faire invitent vos enfants à découvrir leurs métiers à travers des ateliers manuels, où chacun repart avec sa propre réalisation.

Fabrication d’un attrape-rêve avec Violette Derboux

Mercredi 29 octobre à l’Atelier des savoir-faire de Ravilloles, sur plusieurs créneaux adaptés à chaque âge.

Atelier manuel pour les enfants de 4 à 6 ans fabrication d’un attrape-rêve

De 16h00 à 17h00.

Atelier manuel pour les enfants de 7 à 12 ans fabrication d’un attrape-rêve

De 14h00 à 15h30

Réservation 03 84 42 65 06 / contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

Tarif 10€ par atelier .

L’ Atelier des savoir-faire 1 Grand’Rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

English : Atelier des savoir-faire Atelier Graines d’artisans Attrape rêves

German : Atelier des savoir-faire Atelier Graines d’artisans Attrape rêves

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier des savoir-faire Atelier Graines d’artisans Attrape rêves Ravilloles a été mis à jour le 2025-09-16 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE