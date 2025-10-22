Atelier des savoir-faire Atelier Graines d’artisans Créations en bois L’Atelier des savoir-faire Ravilloles
L’Atelier des savoir-faire 1 Grand’Rue Ravilloles Jura
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-10-22 14:00:00
fin : 2025-10-22 17:00:00
Atelier Graines d’artisans · Les artisans de l’Atelier des Savoir-faire invitent vos enfants à découvrir leurs métiers à travers des ateliers manuels, où chacun repart avec sa propre réalisation.
Décorations d’Halloween en bois et papier avec Laurie Dané
Mercredi 22 octobre à l’Atelier des savoir-faire de Ravilloles, sur plusieurs créneaux adaptés à chaque âge.
Atelier manuel pour les enfants de 4 à 6 ans création d’une décoration en bois et papier sur le thème d’Halloween.
De 16h00 à 17h00
Atelier manuel pour les enfants de 7 à 12 ans création d’une décoration en bois sur le thème d’Halloween.
De 14h00 à 15h30
Réservation 03 84 42 65 06 / contact.asf@hautjurasaintclaude.fr
Tarif 10 € par atelier .
L’Atelier des savoir-faire 1 Grand’Rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr
