Atelier des savoir-faire Atelier Graines d’artisans Créations en bois L’Atelier des savoir-faire Ravilloles

L'Atelier des savoir-faire 1 Grand'Rue Ravilloles

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22 17:00:00

2025-10-22

Atelier Graines d’artisans · Les artisans de l’Atelier des Savoir-faire invitent vos enfants à découvrir leurs métiers à travers des ateliers manuels, où chacun repart avec sa propre réalisation.

Décorations d’Halloween en bois et papier avec Laurie Dané

Mercredi 22 octobre à l’Atelier des savoir-faire de Ravilloles, sur plusieurs créneaux adaptés à chaque âge.

Atelier manuel pour les enfants de 4 à 6 ans création d’une décoration en bois et papier sur le thème d’Halloween.

De 16h00 à 17h00

Atelier manuel pour les enfants de 7 à 12 ans création d’une décoration en bois sur le thème d’Halloween.

De 14h00 à 15h30

Réservation 03 84 42 65 06 / contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

Tarif 10 € par atelier .

L’Atelier des savoir-faire 1 Grand’Rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

