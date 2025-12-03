Atelier des savoir-faire Ateliers graines d’artisans Marqueterie de paille avec Pascale GRUMET L’Atelier des savoir-faire Ravilloles

Atelier des savoir-faire Ateliers graines d’artisans Marqueterie de paille avec Pascale GRUMET

L'Atelier des savoir-faire
1 Grand'Rue
Ravilloles
Jura

2026-04-08 14:00:00

2026-04-08 15:30:00

2026-04-08

Les mercredis pendant les vacances scolaires, les artisans de l’Atelier des savoir-faire invitent les enfants à découvrir leurs métiers à travers des ateliers manuels, où chacun repart avec sa propre réalisation. Ces ateliers créatifs ont lieu à l’Atelier des savoir-faire à Ravilloles, sur plusieurs créneaux adaptés à chaque âge.

Mercredi 8 avril

Graines d’artisans Marqueterie de paille

Avec Pascale GRUMET

4/6 ans (de 16h à 17h) | 7/12 ans (de 14h à 15h30)

Un atelier créatif où les enfants découvriront une matière pourtant très commune la paille.

À partir de brin de paille aux teintes riches et variées, ils sélectionneront les couleurs, découperont les formes, puis les colleront soigneusement côte à côte afin de composer un décor harmonieux. L’atelier mettra l’accent sur l’orientation des fibres pour jouer avec la lumière et les ombres et l’assemblage minutieux des pièces pour obtenir un rendu unique.

Une activité créative qui développe la patience, la concentration et le sens artistique, tout en permettant aux enfants de repartir avec une réalisation originale et colorée.

—

Tarif 10€/atelier

Réservation 03 84 42 65 06

contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

www.atelierdessavoirfaire.fr .

