Atelier des savoir-faire Ateliers graines d’artisans Tissage Avec Chantal MERMET-GUYENET L’Atelier des savoir-faire Ravilloles

Les mercredis pendant les vacances scolaires, les artisans de l’Atelier des savoir-faire invitent les enfants à découvrir leurs métiers à travers des ateliers manuels, où chacun repart avec sa propre réalisation. Ces ateliers créatifs ont lieu à l’Atelier des savoir-faire à Ravilloles, sur plusieurs créneaux adaptés à chaque âge.

Mercredi 22 avril

Graines d’artisans Tissage

Avec Chantal MERMET-GUYENET

4/6 ans (de 16h à 17h) Mon premier bracelet tissé

Au cours de cet atelier, les enfants apprendront à travailler sur un métier-cadre, l’outil principal des tisserands. La chaîne sera déjà installée afin de se concentrer sur le geste et le plaisir de créer. Parmi un très grand choix de rubans, de couleurs et de cotons, ils choisiront leurs fils avant de les entrecroiser pour composer le bracelet. Les enfants repartent avec leur bracelet tissé au poignet.

7/12 ans (de 14h à 15h30) Tissez son bracelet de A à Z

Les enfants découvriront comment utiliser une navette, à quoi sert le peigne africain et comment structurer leur tissage pour obtenir un rendu régulier et solide. Ils apprendront à travailler sur un métier-cadre et à monter eux-mêmes leur chaîne. Parmi un très grand choix de rubans, de couleurs et de cotons, ils pourront créer leur propre bracelet et terminer le tissage avec de petites tresses.

L’Atelier des savoir-faire 1 Grand’Rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

