Atelier des savoir-faire Capsules créatives Composer son jardin durable avec des plantes vivaces avec Olivier François Atelier des savoir -faire Ravilloles

Atelier des savoir-faire Capsules créatives Composer son jardin durable avec des plantes vivaces avec Olivier François

Tarif : 30 EUR

Début : 2026-04-16 18:30:00

fin : 2026-04-16 20:30:00

2026-04-16

Et si votre jeudi soir devenait un moment pour créer, rencontrer et se déconnecter ?

Tous les jeudis du mois d’avril, de 18h30 à 20h30, l’Atelier des savoir-faire propose des capsules créatives des ateliers d’initiation encadrés par des artisans pour découvrir un savoir-faire et réaliser une création. Ces ateliers sont accessibles à tous, à partir de 15 ans, sans prérequis.

Accès gratuit au musée et à la boutique de 17h à 18h30. Un verre de bienvenue vous sera offert.

JEUDI 16 AVRIL

de 18h30 à 20h30

A l’approche du printemps, vous souhaitez apprendre comment composer un jardin durable et harmonieux ? Cet atelier est fait pour vous !

Au côté d’Olivier, artisan paysagiste, vous apprendrez à choisir des plantes vivaces adaptées, comprendre les associations végétales, concevoir une composition durable… Un atelier pour échanger, poser vos questions et repartir avec des conseils concrets pour imaginer votre jardin idéal, dans une ambiance conviviale et détendue.

Durée 2h | A partir de 15 ans | Tarif 30 € (matériel fourni)

Réservation en ligne https://haut-jura-saint-claude.axess.shop/fr/ .

Atelier des savoir -faire 1 Grand’rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

L’événement Atelier des savoir-faire Capsules créatives Composer son jardin durable avec des plantes vivaces avec Olivier François Ravilloles a été mis à jour le 2026-03-05 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE