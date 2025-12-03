Atelier des savoir-faire Capsules créatives Initiation à la calligraphie latine en liberté avec Fanny Legros Atelier des savoir -faire Ravilloles

Atelier des savoir-faire Capsules créatives Initiation à la calligraphie latine en liberté avec Fanny Legros

Atelier des savoir -faire 1 Grand’rue Ravilloles Jura

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 18:30:00

fin : 2026-04-23 20:30:00

Date(s) :

2026-04-23

Capsules créatives Initiation à la calligraphie latine en liberté avec Fanny Legros

Et si votre jeudi soir devenait un moment pour créer, rencontrer et se déconnecter ?

Tous les jeudis du mois d’avril, de 18h30 à 20h30, l’Atelier des savoir-faire propose des capsules créatives des ateliers d’initiation encadrés par des artisans pour découvrir un savoir-faire et réaliser une création. Ces ateliers sont accessibles à tous, à partir de 15 ans, sans prérequis.

Accès gratuit au musée et à la boutique de 17h à 18h30. Un verre de bienvenue vous sera offert.

JEUDI 23 AVRIL

de 18h30 à 20h30

Découvrez l’univers de la calligraphie latine dans un atelier ouvert à l’exploration et à la créativité.

Initiez-vous à différents alphabets, testez des ornementations et expérimentez plusieurs techniques d’écriture.

Curieux, débutant ou déjà passionné, cet atelier vous permettra de découvrir un large éventail de styles et de trouver celui qui vous inspire le plus pour réaliser une création qui vous ressemble marque-page, carte postale, ou autre support au choix.

Un moment d’expression et de découverte dans une ambiance conviviale et décontractée.

Durée 2h | A partir de 15 ans | Tarif 30 € (matériel fourni)

Réservation en ligne https://haut-jura-saint-claude.axess.shop/fr/ .

Atelier des savoir -faire 1 Grand’rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier des savoir-faire Capsules créatives Initiation à la calligraphie latine en liberté avec Fanny Legros

L’événement Atelier des savoir-faire Capsules créatives Initiation à la calligraphie latine en liberté avec Fanny Legros Ravilloles a été mis à jour le 2026-03-05 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE