Atelier des savoir-faire Capsules créatives Peinture sur céramique avec Camille Gris Atelier des savoir -faire Ravilloles

Atelier des savoir -faire 1 Grand’rue Ravilloles Jura
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : 2026-04-09 18:30:00
fin : 2026-04-09 20:30:00
2026-04-09
Capsules créatives Peinture sur céramique avec Camille Gris
Et si votre jeudi soir devenait un moment pour créer, rencontrer et se déconnecter ?
Tous les jeudis du mois d’avril, de 18h30 à 20h30, l’Atelier des savoir-faire propose des capsules créatives des ateliers d’initiation encadrés par des artisans pour découvrir un savoir-faire et réaliser une création. Ces ateliers sont accessibles à tous, à partir de 15 ans, sans prérequis.
Accès gratuit au musée et à la boutique de 17h à 18h30. Un verre de bienvenue vous sera offert.
JEUDI 09 AVRIL
de 18h30 à 20h30
Peinture sur céramique avec Camille Gris
Initiez-vous à la peinture sur céramique en compagnie de Camille et personnalisez un mug ou une tasse avec les couleurs et motifs de votre choix.
A la fin, laissez la pièce à l’artisane pour l’émaillage et la cuisson. Vous pourrez récupérer votre création 4 jours plus tard !
Durée 2h | A partir de 15 ans | Tarif 30 € (matériel fourni)
Réservation en ligne https://haut-jura-saint-claude.axess.shop/fr/ .
Atelier des savoir -faire 1 Grand’rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr
English : Atelier des savoir-faire Capsules créatives Peinture sur céramique avec Camille Gris
