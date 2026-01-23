Atelier des savoir-faire Capsules Créatives Peinture sur céramique avec Camille Gris La Fraternelle Maison du Peuple Saint-Claude
Atelier des savoir-faire Capsules Créatives Peinture sur céramique avec Camille Gris
La Fraternelle Maison du Peuple 12 rue de la Poyat Saint-Claude Jura
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Début : 2026-02-10 17:00:00
fin : 2026-02-10 19:00:00
2026-02-10 2026-02-23
Capsules Créatives des ateliers à partager autour d’un café !
Peinture sur céramique avec Camille Gris
Maniez l’art de la peinture sur céramique en compagnie de Camille !
1 Personnalisez un mug ou une tasse, fournie par l’artisane, avec les couleurs et motifs de votre choix ;
2 Laissez la pièce à la formatrice pour l’émaillage et la cuisson ;
3 Récupérez votre pièce unique 4 jours plus tard.
Initiez-vous à ce savoir-faire autour d’un café, dans l’ancienne Maison du Peuple de Saint-Claude !
Deux dates au choix
Mardi 10 février 2026, de 17h à 19h
Lundi 23 février 2026, de 14h à 16h
Au café de La Fraternelle , à Saint-Claude
Tarif 50 €
Matériel fourni
A partir de 15 ans
Réservation https://haut-jura-saint-claude.axess.shop/fr/Products/Tickets/Category?cID=59 .
La Fraternelle Maison du Peuple 12 rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr
