Atelier des savoir-faire Capsules Créatives Peinture sur céramique avec Camille Gris La Fraternelle Maison du Peuple Saint-Claude

Atelier des savoir-faire Capsules Créatives Peinture sur céramique avec Camille Gris

La Fraternelle Maison du Peuple 12 rue de la Poyat Saint-Claude Jura

Début : 2026-02-10 17:00:00

fin : 2026-02-10 19:00:00

2026-02-10 2026-02-23

Capsules Créatives des ateliers à partager autour d’un café !

Peinture sur céramique avec Camille Gris

Maniez l’art de la peinture sur céramique en compagnie de Camille !

1 Personnalisez un mug ou une tasse, fournie par l’artisane, avec les couleurs et motifs de votre choix ;

2 Laissez la pièce à la formatrice pour l’émaillage et la cuisson ;

3 Récupérez votre pièce unique 4 jours plus tard.

Initiez-vous à ce savoir-faire autour d’un café, dans l’ancienne Maison du Peuple de Saint-Claude !

Deux dates au choix

Mardi 10 février 2026, de 17h à 19h

Lundi 23 février 2026, de 14h à 16h

Au café de La Fraternelle , à Saint-Claude

—

Tarif 50 €

Matériel fourni

A partir de 15 ans

Réservation https://haut-jura-saint-claude.axess.shop/fr/Products/Tickets/Category?cID=59 .

La Fraternelle Maison du Peuple 12 rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

