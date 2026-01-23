Atelier des savoir-faire Capsules créatives Suspension en carton avec Marine Egraz La fraternelle Maison du Peuple Ravilloles
La fraternelle Maison du Peuple 12 rue de la Poyat Ravilloles Jura
Tarif : 30 EUR
Début : 2026-02-10 17:00:00
fin : 2026-02-10 19:00:00
2026-02-10 2026-02-23
Capsules Créatives des ateliers à partager autour d’un café ?
Fabriquez votre propre suspension en compagnie de Marine, illustratrice dans le Haut-Jura !
1 A partir d’un gabarit d’oiseau fourni, illustrez et fabriquez votre suspension avec des matériaux upcyclés ;
2 Repartez avec votre suspension et le savoir-faire pour en fabriquer une multitude !
Initiez-vous à ce savoir-faire autour d’un café, dans l’ancienne Maison du Peuple de Saint-Claude !
Deux dates au choix
Mardi 10 février 2026, de 17h à 19h
Lundi 23 février 2026, de 14h à 16h
Au café de La Fraternelle , à Saint-Claude
—
Tarif 30 €
Matériel fourni
A partir de 15 ans
Réservation .
La fraternelle Maison du Peuple 12 rue de la Poyat Ravilloles 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr
