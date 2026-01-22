Atelier des savoir-faire Capsules créatives Suspension en carton avec Marine Egraz La fraternelle Maison du Peuple Ravilloles

Atelier des savoir-faire Capsules créatives Suspension en carton avec Marine Egraz

La fraternelle Maison du Peuple 12 rue de la Poyat Ravilloles Jura

Début : 2026-02-10 17:00:00

fin : 2026-02-10 19:00:00

2026-02-10 2026-02-23

Capsules Créatives des ateliers à partager autour d’un café ?

?? Fabriquez votre propre suspension en compagnie de Marine, illustratrice dans le Haut-Jura !

1 A partir d’un gabarit d’oiseau fourni, illustrez et fabriquez votre suspension avec des matériaux upcyclés ;

2 Repartez avec votre suspension et le savoir-faire pour en fabriquer une multitude !

Initiez-vous à ce savoir-faire autour d’un café, dans l’ancienne Maison du Peuple de Saint-Claude !

?? Deux dates au choix

Mardi 10 février 2026, de 17h à 19h

Lundi 23 février 2026, de 14h à 16h

?? Au café de La Fraternelle , à Saint-Claude

—

Tarif 30 €

Matériel fourni

A partir de 15 ans

Réservation .

+33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

