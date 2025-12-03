Atelier des savoir-faire Capsules créatives Tournage sur bois Fabrication d’une cuillère à miel avec Alexandra Dizos Atelier des savoir -faire Ravilloles

Atelier des savoir-faire Capsules créatives Tournage sur bois Fabrication d’une cuillère à miel avec Alexandra Dizos

Atelier des savoir -faire
1 Grand'rue
Ravilloles
Jura

2026-04-30 18:30:00

2026-04-30 20:30:00

2026-04-30

Et si votre jeudi soir devenait un moment pour créer, rencontrer et se déconnecter ?

Tous les jeudis du mois d’avril, de 18h30 à 20h30, l’Atelier des savoir-faire propose des capsules créatives des ateliers d’initiation encadrés par des artisans pour découvrir un savoir-faire et réaliser une création. Ces ateliers sont accessibles à tous, à partir de 15 ans, sans prérequis.

Accès gratuit au musée et à la boutique de 17h à 18h30. Un verre de bienvenue vous sera offert.

JEUDI 30 AVRIL

de 18h30 à 20h30

Plongez dans l’art du tournage sur bois en réalisant votre propre cuillère à miel.

Guidée par Alexandra, vous découvrirez les gestes essentiels du travail au tour choix et préparation du bois, utilisation des gouges et outils de tournage, maîtrise du geste et travail des rainures caractéristiques qui permettent de retenir le miel.

Vous façonnerez un objet à la fois esthétique, fonctionnel et unique.

Une initiation courte et authentique au travail du bois, où précision du geste et plaisir de créer sont au rendez-vous !

Durée 2h | A partir de 15 ans | Tarif 30 € (matériel fourni)

Réservation en ligne https://haut-jura-saint-claude.axess.shop/fr/ .

Atelier des savoir -faire
1 Grand'rue
Ravilloles
39170 Jura
Bourgogne-Franche-Comté
+33 3 84 42 65 06
contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

