Atelier des savoir-faire Enluminons Noël Atelier des savoir-faire Ravilloles

Atelier des savoir-faire Enluminons Noël

Atelier des savoir-faire 1 Grand’Rue Ravilloles Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 13:30:00

fin : 2025-12-17 18:00:00

Date(s) :

2025-12-17

Enluminons Noël Venez vivre un après-midi magique à Ravilloles !

Mercredi 17 décembre de 13h30 à 18h.

Tout au long de l’après-midi, assistez à des démonstrations de tournage sur bois assurées par Lilou Voisinne, profitez de la buvette conviviale du Football Club de Ravilloles (crêpes, gaufres, vin et chocolat chaud…) et laissez-vous emporter, dès 16h30, par les contes d’Anouck Jeannon, inspirés de la période magique de Noël. La journée se poursuivra avec une intervention musicale du professeur de trompette du Conservatoire Haut-Jura Saint-Claude, Alain Delabre, accompagné de ses élèves.

Deux ateliers créatifs gratuits seront également proposés de 15h à 17h, sans inscription

– Calligraphie avec Fanny Legros (décoration sur le thème de Noël)

– Illustration avec Marine Egraz (création de petits sapins à suspendre)

Un moment à partager en famille ou entre amis !

Entrée libre .

Atelier des savoir-faire 1 Grand’Rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

English : Atelier des savoir-faire Enluminons Noël

German : Atelier des savoir-faire Enluminons Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier des savoir-faire Enluminons Noël Ravilloles a été mis à jour le 2025-11-21 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE