Atelier des savoir-faire Exposition temporaire Coulisses en lumière L’artisanat d’art au service du spectacle Atelier des savoir-faire Ravilloles

Atelier des savoir-faire
1 Grand'Rue
Ravilloles
Jura

Début : 2026-04-04

fin : 2026-10-31

2026-04-04

Exposition à l’Atelier des savoir-faire du 4 avril au 31 octobre 2026

Franchissez le rideau et entrez dans un univers rarement présenté celui des artisans d’art qui fabriquent la magie du spectacle. Artisans d’art souvent dans l’ombre, mais essentiels leurs créations donnent vie aux personnages, transforment la matière en émotion et rendent possible le théâtre, l’opéra, le cinéma… ou même la fête foraine. Tout au long de votre visite, vous allez découvrir des pièces uniques, des savoir-faire étonnants et des métiers passionnants. Et surtout, vous allez comprendre que sur scène, rien n’est laissé au hasard.

Dans l’intimité des loges la métamorphose commence et vous voilà déjà plongé dans les coulisses. Vous entrez dans l’univers singulier de l’accessoiriste Sylvie Châtillon, un métier discret mais essentiel à la scène. Par son regard attentif et son sens du détail elle donne vie aux objets qui accompagnent les comédiens et participent à l’histoire qui se joue. Peu à peu se révèle le double visage du spectacle, la représentation sur scène et derrière le rideau l’effervescence de celles et ceux qui fabriquent la magie. Poursuivez votre visite dans l’univers de Sacha Patel, architecte scénographe, où plans, volumes et maquettes racontent la naissance des bâtiments du spectacle. Un peu plus loin vous passez sous un arc-en-ciel géant pour entrer dans l’univers de La Chignole, atelier où bois et métal se rencontrent pour donner forme aux décors. Découvrez également les broderies dorées de Camille Châteauminois et les peintures de Juliette Ritter qui jouent avec les couleurs et les trompe-l’œil pour créer décors et illusions. La lumière prend le relais avec les œuvres de Mylène Billand, maître verrier et marionnettiste, dont les vitraux et dioramas deviennent de véritables décors prêts à accueillir marionnettes et histoires. Juste en face vous pourrez admirer le travail précis de Cécile Larue, perruquière pour le spectacle, le cinéma et l’opéra, dont les coiffes et perruques racontent à elles seules une époque, un caractère, une histoire. Pour compléter cette transformation, les pièces de la Chapellerie atelier musée du chapeau, réalisées pour le cinéma, montrent qu’un chapeau n’est jamais un simple accessoire. Il affirme une identité, une posture, une époque ! En avançant, vous basculez dans le monde fascinant de l’illusion, avec les maquillages et effets spéciaux présentés par Backstage Dijon. Ils dévoilent les secrets des transformations spectaculaires vieillir un visage, créer une blessure, inventer un personnage.

L’exposition met aussi en lumière des acteurs du territoire et des talents du Jura. La compagnie de théâtre de rue Lauconne en scène dévoile des costumes sur mesure inspirés d’époques anciennes comme d’univers futuristes, présentés dans un décor spécialement imaginé pour l’exposition. À mi-parcours une pause vous attend prenez place sur les sièges de cinéma pour découvrir un court-métrage d’animation né de la collaboration entre deux jeunes créateurs, Karl Girard pour la musique et Hyppolite Cupillard pour le dessin et le scénario. Le spectacle se poursuit dans l’univers joyeux de la fête foraine avec les créations de Francisque Bailly-Cochet, fabricant de carrousels, où bois, métal et mécanique racontent le mouvement, l’émerveillement et cette magie intemporelle qui fait tourner les manèges… et les regards.

Temps forts autour de l’exposition

Pour aller plus loin dans la découverte, des visites guidées de l’exposition sont proposées tous les mercredis à 14h, pendant les vacances d’avril, en juillet et août, ainsi que durant les vacances d’octobre. Accompagné par un médiateur de l’Atelier des savoir-faire, vous êtes invité à prendre le temps d’observer les œuvres, de comprendre les gestes, les matériaux et les métiers présentés, et de saisir les liens subtils entre artisanat d’art et spectacle. D’autres animations, rencontres et temps forts seront proposés tout au long de l’exposition. .

Atelier des savoir-faire
1 Grand'Rue
Ravilloles
39170 Jura
Bourgogne-Franche-Comté
+33 3 84 42 65 06
contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

