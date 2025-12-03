Atelier des savoir-faire Journées européennes des métiers d’art 2026 Cœurs à l’ouvrage Atelier des savoir-faire Ravilloles

Atelier des savoir-faire Journées européennes des métiers d’art 2026 Cœurs à l’ouvrage

Atelier des savoir-faire 1 Grand’Rue Ravilloles Jura

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

2026-04-11 2026-04-12

Samedi 11 et dimanche 12 avril 2026, de 10h00 à 18h00

Entrée libre et gratuite

À l’occasion de la 20ᵉ édition des Journées européennes des métiers d’art, dont le thème cette année est Cœurs à l’ouvrage , l’Atelier des savoir-faire ouvre ses portes pour un week-end exceptionnel les 11 et 12 avril 2026.

Cette année, l’Atelier des savoir-faire a été sélectionné parmi les Coups de cœur de la programmation nationale 2026.

Au programme

• 20 exposants

• 7 ateliers créatifs gratuits, sans inscription

• Fablab ouvert pour l’occasion

• Découverte de la nouvelle exposition Coulisses en lumière

• Petite restauration sur place, assurée en continu par la buvette du FC Ravilloles

Pendant deux jours, les visiteurs pourront déambuler dans tous les espaces de l’Atelier des savoir-faire — boutique, salles de stage et fablab — accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Seront présents

• La Fraternelle, imprimerie d’art

• La Maison de l’émail

• Le lycée des arts du bois Pierre Vernotte

• Hervé Barbarin, MOF lunetier

• Florence Mercier, peintre sur bois

• Sonia Frobert, céramiste

• Florine Pol, vannière

• Corinne Bourru, artiste du papier végétal

• Béatrice Garranas, MOF souffleuse de verre au chalumeau

• Marie Meige Les Drôlipathes, art floral

• Alexandra Dizos et Lilou Voisinne, tourneuses sur bois

• Joseph Rimbaud, maître pipier

• Christie Eyraud, bijoux en cuivre émaillé, linogravure et créations textiles en laine

Ateliers d’initiation gratuits

(sans inscription tout public)

Samedi 11 avril

13h00 15h00 Alexandra Dizos

15h30 17h30 La Fraternelle

Dimanche 12 avril

13h00 15h00 Corinne Bourru et Florine Pol

15h30 17h30 Chantal Mermet Guyenet

Béatrice Garranas, Florine Pol et Joseph Rimbaud proposeront aussi de découvrir leur métier directement sur leur stand.

Le musée sera en libre accès pendant tout le week-end.

Les visiteurs pourront alors découvrir la nouvelle exposition Coulisses en lumière l’artisanat d’art au service du spectacle

La programmation est accessible à tous les publics ateliers, démonstrations, exposition et parcours extérieur. Les artisans adaptent leurs échanges pour permettre aux enfants comme aux adultes de découvrir les métiers d’art. Les jeunes visiteurs auront ainsi autant de plaisir que les parents à vivre une expérience en famille, à la rencontre des savoir-faire du territoire.

Pour prolonger la visite, un sentier artistique, dont le départ et l’arrivée se situent sur le parking de l’Atelier des savoir-faire, invite à une balade ponctuée d’œuvres d’artisans. Ce parcours permet également de découvrir le paysage et les barrages qui permettaient autrefois aux tourneurs de travailler.

Un moment à partager en famille ou entre amis ! .

Atelier des savoir-faire 1 Grand’Rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

