Atelier des savoir-faire Les ateliers en fête ! Atelier des savoir-faire Ravilloles

Atelier des savoir-faire Les ateliers en fête !

Atelier des savoir-faire 1 Grand’Rue Ravilloles Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 13:30:00

fin : 2026-01-03 18:00:00

Date(s) :

2025-12-02

Les Ateliers en fête ! Ici on célèbre la magie de Noël !

Du mardi 2 décembre au samedi 3 janvier 2026

Du mardi au samedi de 13h30 à 18h00

Tout au long du mois de décembre, les Ateliers en fête mettent en lumière la créativité d’une vingtaine d’artisans du Haut-Jura à travers une exposition collective immersive. En entrant, vous découvrez leurs espaces recréant l’atmosphère et l’univers de leurs ateliers.

C’est l’occasion idéale pour trouver des cadeaux de fin d’année uniques et 100 % Jura, entre poteries, décorations, illustrations, bijoux, vanneries, créations textiles, luminaires ou encore arts de la table.

Pour l’occasion l’accès au musée est gratuit pendant toute la durée de l’événement.

À découvrir à l’Atelier des savoir-faire de Ravilloles .

Atelier des savoir-faire 1 Grand’Rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

English : Atelier des savoir-faire Les ateliers en fête !

German : Atelier des savoir-faire Les ateliers en fête !

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier des savoir-faire Les ateliers en fête ! Ravilloles a été mis à jour le 2025-11-21 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE