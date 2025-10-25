Atelier des tentatives #1 Nouveau Studio Théâtre Nantes

Atelier des tentatives #1 Nouveau Studio Théâtre Nantes samedi 25 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-25 19:00 –

Gratuit : non Prix libre sur réservation Prix libre sur réservation : www.helloasso.com/associations/des-individue-e-s/evenements/atelier-des-tentatives-1 Tout public

L’Atelier des tentatives est un regroupement d’artistes de tous les champs disciplinaires, un cabaret d’expérimentation où, tour à tour, les performeurs et performeuses montent sur scène et prennent le risque de tenter quelque chose de nouveau. Faire exister le Nouveau Studio Théâtre comme un espace qui nous rassemble, nous permet de nous retrouver, de pratiquer et de partager des expériences nouvelles et stimulantes avec les spectateurs et spectatrices. Une proposition de Des Individué.e.s (Laurent Cebe)Avec Elvira Madrigal, Jonathan Poulet, Théo Vincent, Maëva Guillery, Mathilde Dantec, Eulalie Guerin, Thomas Durand, Enora Loaec, Hana et Oliver – Cie Poésie des Ombres, Maxime Bonnin…

Nouveau Studio Théâtre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 86 13 06 https://www.nouveaustudiotheatre.com/ resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com 02 51 86 13 06 https://www.nouveaustudiotheatre.com/