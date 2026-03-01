ATELIER DES TENTATIVES Nouveau Studio Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-20 19:00 –

Gratuit : non Prix libre Tout public

L’ATELIER DES TENTATIVES est un regroupement d’artistes de tous les champs disciplinaires, un cabaret d’expérimentations où tour à tour les performeur.euses montent sur scène et prennent le risque de tenter quelque chose de nouveau.Ces essais devant le public, par certains des participants, seront le résultat de trois soirées de pratique collective du plateau qui auront eu lieu au cours de la semaine.

Nouveau Studio Théâtre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 86 13 06 https://www.nouveaustudiotheatre.com/ resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com 0251861306 https://www.nouveaustudiotheatre.com/atelier-des-tentatives



