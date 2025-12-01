Atelier des tout petits « Drôle de cadeau dans le traîneau » Carnuta Jupilles
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Début : 2025-12-23 10:30:00
fin : 2025-12-23 11:30:00
2025-12-23
Cette année, le Père Noël transporte un cadeau pour le moins surprenant dans son traîneau un loup ! Son unique but ? Aider le Père Noël à distribuer les cadeaux. Mais est-ce vraiment une bonne idée ? Après l’histoire, un atelier créatif en famille vous attend.
Sur réservation. .
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31
English :
Children’s workshop « Funny present in the sleigh »
German :
Workshop für die Allerkleinsten « Lustiges Geschenk im Schlitten »
Italiano :
Laboratorio per bambini « Il regalo divertente nella slitta »
Espanol :
Taller para niños pequeños « Regalo divertido en el trineo »
