Atelier des tout petits « Drôle de cadeau dans le traîneau » Carnuta Jupilles

Atelier des tout petits « Drôle de cadeau dans le traîneau » Carnuta Jupilles mardi 23 décembre 2025.

Atelier des tout petits « Drôle de cadeau dans le traîneau »

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 10:30:00

fin : 2025-12-23 11:30:00

Date(s) :

2025-12-23

Atelier des tout petits « Drôle de cadeau dans le traîneau »

Cette année, le Père Noël transporte un cadeau pour le moins surprenant dans son traîneau un loup ! Son unique but ? Aider le Père Noël à distribuer les cadeaux. Mais est-ce vraiment une bonne idée ? Après l’histoire, un atelier créatif en famille vous attend.

Sur réservation. .

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31

English :

Children’s workshop « Funny present in the sleigh »

German :

Workshop für die Allerkleinsten « Lustiges Geschenk im Schlitten »

Italiano :

Laboratorio per bambini « Il regalo divertente nella slitta »

Espanol :

Taller para niños pequeños « Regalo divertido en el trineo »

L’événement Atelier des tout petits « Drôle de cadeau dans le traîneau » Jupilles a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Vallée du Loir