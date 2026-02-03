Atelier des vacances au Musée Entre cadrans et boussoles Place Saint-Martin Montbéliard

Atelier des vacances au Musée Entre cadrans et boussoles

Musée d'Art et d'Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel, Montbéliard

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-16 12:00:00

2026-04-15

Visite-atelier des vacances au musée !

Mesurer, calculer, arpenter… Pas de panique, ce n’est pas une leçon d’école ! Cette visite-atelier invite les enfants à un véritable voyage dans l’histoire des sciences et des techniques.

Cadran solaire, baromètre, graphomètre… Autant d’objets étonnants à découvrir. Des motifs inspirés des murs du musée ou des pages de la célèbre Encyclopédie viendront nourrir l’imaginaire des participants. Entre dessin et collage, chacun inventera son propre mécanisme , à la croisée de l’art et de la science.

Dates et horaires

Mercredi 15 avril 2026, de 14h à 16h enfants 4 à 6 ans

Jeudi 16 avril 2026, de 14h à 16h enfants 7 à 12 ans

Sur réservation billetterie en ligne.

Renseignements 03 81 99 22 57 .

Place Saint-Martin Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.fr

