Atelier des vacances au musée Lumière sur le verre Rue du Château Montbéliard

Atelier des vacances au musée Lumière sur le verre

Rue du Château Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard Doubs

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-15

Visite-atelier des vacances au musée !

Vitrail figurant un blason, minuscule intaille en pâte de verre ou étonnants ballons d’alchimiste… Cette visite-atelier propose d’explorer une matière aussi fragile que fascinante le verre.

Au fil de la visite, les enfants observent des objets délicats, tantôt colorés, transparents, lumineux ou opaques, et découvrent les multiples usages du verre à travers l’histoire. Place ensuite à la création à l’aide de papiers colorés transparents, chacun réalisera son propre vitrail, inspiré des armes des Wurtemberg.

Informations pratiques

Visite-atelier réservée aux enfants (sans les parents).

Sur réservation billetterie en ligne.

Renseignements 03 81 99 22 57 .

Rue du Château Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier des vacances au musée Lumière sur le verre

L’événement Atelier des vacances au musée Lumière sur le verre Montbéliard a été mis à jour le 2026-02-03 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD