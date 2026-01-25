Atelier des vacances Chasse préhistorique Saint-Marcel

Atelier des vacances Chasse préhistorique

Les Mersans Saint-Marcel Indre

Début : 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-02-25 16:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Atelier des vacances Chasse préhistorique

La chasse est un sport indispensable pour la survie du groupe à la Préhistoire. Plongez dans la vie quotidienne des chasseurs cueilleurs, véritables athlètes ultra-performants. Atelier réservé aux enfants (5-7 ans). .

Les Mersans Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 47 31 info@argentomagus.fr

English :

Vacation workshop: Prehistoric hunting

