Atelier des vacances Chasse préhistorique Saint-Marcel
Atelier des vacances Chasse préhistorique Saint-Marcel mercredi 25 février 2026.
Atelier des vacances Chasse préhistorique
Les Mersans Saint-Marcel Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 14:30:00
fin : 2026-02-25 16:00:00
Date(s) :
2026-02-25
Atelier des vacances Chasse préhistorique
La chasse est un sport indispensable pour la survie du groupe à la Préhistoire. Plongez dans la vie quotidienne des chasseurs cueilleurs, véritables athlètes ultra-performants. Atelier réservé aux enfants (5-7 ans). .
Les Mersans Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 47 31 info@argentomagus.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Vacation workshop: Prehistoric hunting
L’événement Atelier des vacances Chasse préhistorique Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-01-25 par OT Vallée de la Creuse