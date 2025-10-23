Atelier des vacances de la Toussaint au Musée de la Nacre Le Trésor des Pirates Méru

Atelier des vacances de la Toussaint au Musée de la Nacre Le Trésor des Pirates Méru jeudi 23 octobre 2025.

51 rue Roger Salengro Méru Oise

51 rue Roger Salengro Méru Oise

Atelier des vacances de la Toussaint Le Trésor des Pirates

Pendant les vacances de la Toussaint, cap sur l’aventure avec Le Trésor des Pirates au Musée de la Nacre et de la Tabletterie ! Un jeu de piste ludique et immersif pour les jeunes moussaillons de 6 à 12 ans, entre énigmes à résoudre et chasse au trésor palpitante.

Il y a de cela trois cents ans, le terrible Capitaine Borgne sévissait au large des îles Caïmans en mer des Caraïbes. Aujourd’hui, dans les réserves du musée, est réapparue une carte susceptible de contenir des indications sur l’endroit où il aurait caché son trésor ! Se pourrait-il que ce soit ici même, à Méru ?

Cet atelier comportera la lecture d’un conte, une chasse au trésor et un atelier créatif.

Dates Jeudis 23 et 30 octobre

Horaire de 15h à 16h

Public Enfants de 6 à 12 ans

Tarif 4,50 €

Inscription dès maintenant via reservation@musee-nacre.fr 4.5 .

51 rue Roger Salengro Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 22 61 74 reservation@musee-nacre.fr

