Atelier des Vacances Empreintes Sculptées Musée des Beaux-Arts de Nancy Nancy

Atelier des Vacances Empreintes Sculptées

Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-04-16 14:30:00

fin : 2026-04-16 16:30:00

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-23

Les sculptures témoignent du geste, de la technique et de l’émotion qui ont animé leur création. Chaque trace, chaque incise, comme celles taillées dans le bois d’Étienne-Martin, reflète la patience et l’énergie investies. En travaillant l’argile, nos jeunes artistes laissent aussi leur empreinte, créant ainsi des textures et des formes qui racontent leur histoire, à la croisée du visuel et du tactile.

Pour les enfants de 4 à 6 ans.

Réservation par téléphone ou par mail.Enfants

10 .

Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01 resa.nancymusees@nancy.fr

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English :

The sculptures bear witness to the gesture, technique and emotion that went into their creation. Each trace, each incision, like those carved in Étienne-Martin?s wood, reflects the patience and energy invested. In working with clay, our young artists also leave their mark, creating textures and shapes that tell their own story, at the crossroads of the visual and the tactile.

For children aged 4 to 6.

Reservations by phone or e-mail.

L’événement Atelier des Vacances Empreintes Sculptées Nancy a été mis à jour le 2026-03-21 par DESTINATION NANCY