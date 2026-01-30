Atelier des vacances Frappe de monnaie Saint-Marcel
Atelier des vacances Frappe de monnaie Saint-Marcel mercredi 4 mars 2026.
Début : 2026-03-04 14:30:00
fin : 2026-03-04 16:00:00
2026-03-04
Initiez-vous à la frappe de monnaie, tel un forgeron, puis imaginez une monnaie à votre
effigie avec un symbole vous représentant. Réservé aux enfants de 8 à 12 ans. .
Les Mersans Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 47 31 info@argentomagus.fr
English :
Vacation workshop: Coin minting
