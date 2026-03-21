Atelier des Vacances Koïnobori, Poisson du Vent Musée de l’école de Nancy Nancy

Atelier des Vacances Koïnobori, Poisson du Vent

Musée de l’école de Nancy 38 rue Sergent Blandan Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-16 16:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Et si nous partions à la découverte du Japon à travers les collections du musée de l’École de Nancy ? Bambous, carpes et cerisiers nous invitent au voyage. En atelier, place à la fête des enfants chacun fabrique son koïnobori, la carpe porte-bonheur, pour la laisser danser et jouer avec le vent.

Parcours et atelier conçus pour les enfants de 7 à 11 ans, dans les collections du Musée de l’École de Nancy, sans participation parentale.

Réservation par téléphone ou par mail.Enfants

5 .

Musée de l’école de Nancy 38 rue Sergent Blandan Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01 resa.nancymusees@nancy.fr

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English :

What if we were to discover Japan through the collections of the Musée de l?École de Nancy? Bamboos, carp and cherry trees invite us to travel. In the workshops, it’s time for a children’s party: everyone makes their own koïnobori, the lucky carp, to let it dance and play with the wind.

A tour and workshop designed for children aged 7 to 11, in the collections of the Musée de l’École de Nancy, with no parental involvement required.

Reservations by phone or e-mail.

L’événement Atelier des Vacances Koïnobori, Poisson du Vent Nancy a été mis à jour le 2026-03-21 par DESTINATION NANCY