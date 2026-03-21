Atelier des Vacances Le Jardin Suspendu Musée de l’école de Nancy Nancy

Atelier des Vacances Le Jardin Suspendu

Musée de l’école de Nancy 38 rue Sergent Blandan Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-15 10:30:00

fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Les vases du musée se parent d’une profusion de fleurs elles s’enroulent autour des formes, mêlent leurs couleurs, laissent surgir une feuille çà et là… Lors de l’atelier, les enfants explorent les couleurs, les matières et les techniques pour faire éclore leur propre création.

Parcours et atelier, conçus pour les enfants de 4 à 6 ans, dans les collections du Musée de l’École de Nancy, sans participation parentale.

Réservation par téléphone ou par mail.Enfants

5 .

Musée de l’école de Nancy 38 rue Sergent Blandan Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01 resa.nancymusees@nancy.fr

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English :

The museum?s vases are adorned with a profusion of flowers: they wrap themselves around the shapes, mix their colors, let a leaf appear here and there? During the workshop, children explore colors, materials and techniques to bring their own creations to life.

A tour and workshop designed for children aged 4 to 6, in the collections of the Musée de l?École de Nancy, with no parental involvement required.

Reservations by phone or e-mail.

L’événement Atelier des Vacances Le Jardin Suspendu Nancy a été mis à jour le 2026-03-21 par DESTINATION NANCY